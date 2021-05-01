Энциклопедия винной культуры

Сорта винограда

Алиготе
А
1
Бобаль
Б
1
Вердехо Верментино Вионье
В
3
Гевюрцтраминер Глера (Просекко) Гренаш (Гарнача)
Г
3
Каберне Совиньон Кариньян Карменер Кокур Корвина Красностоп
К
6
Ламбруско
Л
1
Мальбек Мерло Монтепульчано Мурведр
М
4
Неббиоло
Н
1
Пино Блан Пинотаж Примитиво (Зинфандель)
П
3
Рислинг Ркацители
Р
2
Санджовезе Саперави Сибирьковый Сира (Шираз) Совиньон Блан
С
5
Темпранильо Торронтес
Т
2
Цимлянский чёрный
Ц
1
Шардоне Шенен Блан
Ш
2

Регионы по странам

Винные регионы защищенного географического указания: популярные, классические, малоизвестные
Австрия
Италия
Испания
Чили
Грузия
Германия

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Тонкости и особенности правильного хранения вина Как дегустировать вино правильно и понять все тонкости Коньяк, бренди и другие крепкие алкогольные напитки из винограда

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Полезно знать

Если вино закупорено натуральной пробкой, выбирайте то, что хранилось в горизонтальном положении.

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Винный гид

Наш интернет-журнал создан как для любителей, так и профессионалов в мире вина. Наша миссия — позволить людям получить глубокие знания о вине, понимание его и культуру потребления.

Цель состоит в том, чтобы больше людей рассматривали вино не только как напиток для узкого круга людей, но и как способ познать мир и самих себя.

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