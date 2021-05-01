Если вино закупорено натуральной пробкой, выбирайте то, что хранилось в горизонтальном положении.
Сорта винограда
А
1
Б
1
В
3
Л
1
Н
1
Т
2
Ш
2
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Винный гид
Наш интернет-журнал создан как для любителей, так и профессионалов в мире вина. Наша миссия — позволить людям получить глубокие знания о вине, понимание его и культуру потребления.
Цель состоит в том, чтобы больше людей рассматривали вино не только как напиток для узкого круга людей, но и как способ познать мир и самих себя.
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