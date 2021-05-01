Наш интернет-журнал создан как для любителей, так и профессионалов в мире вина. Наша миссия — позволить людям получить глубокие знания о вине, понимание его и культуру потребления.

Цель состоит в том, чтобы больше людей рассматривали вино не только как напиток для узкого круга людей, но и как способ познать мир и самих себя.